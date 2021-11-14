81 % من الأردنيين يؤيدون فتح الحدود مع سورية

دوت الخليج :- أعلن مركز الدراسات الإستراتيجية – الجامعة الأردنية، عن نتائج استطلاع “الأوضاع في سورية ومستقبل الحل”.

وقال المركز، إنّ الاستطلاع يهدف إلى التعرف على رأي الأردنيين في العلاقات الأردنية السورية، وتداعيات الأزمة السورية على الأردن، مستقبل اللاجئين السوريين في الأردن، والأطراف/التدخلات الخارجية في سورية، والأوضاع الراهنة في سورية والنظرة المستقبلية، والمستقبل السوري، إضافة إلى قراءة عامة للمشهد السوري (النظرة العامة).

وبيّن، أنّ حجم العينة الوطنية في الاستطلاع بلغ 1208 أشخاص ممن تزيد أعمارهم عن 18 سنة، وبنسبة 50 % ذكوراً و50 % إناثاً، تم اختيارهم بشكل عشوائي من 150 موقعاً.

وبحسب النتائج، فإن 35 بالمئة فقط من الأردنيين يتابعون مجريات الأحداث في سورية غير أن الأخبار المتعلقة بالانفتاح الأردني على سورية كانت مثار اهتمامهم، فالغالبية العظمى (81 بالمئة) منهم سمعوا عن قرار فتح الحدود البرية وأيدوه.

كما أنّ 74 بالمئة من عينة الاستطلاع راضية عن سياسة الانفتاح بوصفها عودة الدور الأردني القيادي في المنطقة.

وقيم حوالي نصف الأردنيين (52%) الاستقرار السياسي والأمني في سورية اليوم بأنه أفضل مما كان عليه مقارنة بالسنوات الثلاث الماضية.

وترى الغالبية أن تداعيات الأزمة السورية انعكست سلبا على الوضع الاقتصادي الأردني (78%)، بينما يعتقد 9 بالمئة فقط أنها انعكست سلباً على الأوضاع الأمنية، رغم أنّ الأردن حسب الاستطلاع ورأي الأردنيين تبنى موقفا محايدا (67 بالمئة).

ولا يفكر في زيارة سورية بالمرحلة الحالية 58 بالمئة من الأردنيين، فيما يفكر في ذلك (20 بالمئة) منهم، ويفكر في ذلك بعد التأكد من الاستقرار السياسي والأمني في سورية (21 بالمئة).

وبيّنت النتائج أن السياحة هي الهدف الرئيس من وراء زيارة سوريا لدى الغالبية العظمى (79%) من الذين يفكرون في زيارة دمشق، تليها زيارة الأصدقاء والأقارب (13%).

وعبّر الأردنيون بما يشبه الاجماع (89%) عن عدم تأييدهم تقسيم سورية، ويرى 62 بالمئة منهم أنها ستبقى دولة موحدة.

وعن التدخل الخارجي، ترى الغالبية أنه كان للتدخلات الخارجية آثار سلبية على الأوضاع في سوريا، حيث احتل التدخل الإيراني الصدارة بـ70 بالمئة يليه التدخل الروسي 63 بالمئة وأخيرا التدخل التركي 35 بالمئة.

ويرى الغالبية (55%) أن الأزمة ستحتاج سنة أو سنتين للحل واستقرار الأوضاع.

وعن مصير اللاجئين، انعكست نسبة من يرون مستقبل الحل في سورية على آراء الأردنيين حول مستقبل اللاجئين في الأردن، فالغالبية (53%) يرون عودة قريبة لهم.

ويرى 71 بالمئة من الأردنيين عودة اللاجئين مرهونة بتحسن الأوضاع الأمنية والاقتصادية.

ويعارض 56 بالمئة من الأردنيين استقبال لاجئين جدد، فيما يرى 58 بالمئة من الأردنيين أنه إذا تم استقبال لاجئين جدد يجب بقاؤهم في المخيمات، وعدم السماح لهم بالسكن خارجها.

وعن المستقبل السوري والأعمار، يؤيد 88 بالمئة من الأردنيين أن يقوم المجتمع الدولي بتبني مشروع لإعادة أعمار سورية، فيما يرى 66 بالمئة منهم بضرورة العمل على أعمار سورية الآن وبأسرع وقت ممكن.

ويعتقد 88 بالمئة من الأردنيين بأن الأردن سوف يستفيد من إعادة أعمار سورية، وعن كيفية الاستفادة فإن 77 بالمئة يعتقدون أنها ستكون من الناحية الاقتصادية والتجارية (استيراد وتصدير، وسياحة، عمالة).

كما يعتقد 27 بالمئة من الأردنيين أن الدور الأمثل للأردن في سورية بمساعدة اللاجئين، فيما يعتقد 15 بالمئة منهم بتقديم الدعم بكافة أشكاله للشعب السوري.