الشرطة البريطانية تعتقل 3 أشخاص بعد مقتل شخص بانفجار سيارة

جدة - نرمين السيد - وأعلنت الشرطة البريطانية، فى وقت سابق اليوم الأحد، عن مقتل شخص وإصابة آخر جراء انفجار سيارة خارج مستشفى للنساء بمدينة ليفربول شمال غرب إنجلترا.

وقالت شرطة ميرسيسايد، فى بيان، إنها تلقت بلاغا حول وقوع انفجار أمام مستشفى ليفربول للنساء وهرع عناصرها على الفور إلى موقع الحادث إلى جانب وحدات فى خدمة الإطفاء.

وذكرت: "للأسف يمكننا التأكيد أن شخصا لقى مصرعه كما تم نقل شخص آخر إلى مستشفى حيث يتلقى علاجا من الجروح التى أصيب بها والتى لحسن الحظ لا تهدد حياته".

وأشارت إلى أنها تعمل على تحديد ملابسات الحادث، الذى نجم عن انفجار سيارة تاكسى توقفت عند المستشفى فى الساعة 11:00 بتوقيت جرينيتش.