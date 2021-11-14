فيديو.. مصرع شخصين وإصابة 15 آخرين إثر زلزالين ضربا إيران

وحسبما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية، قالت المنظمة اليوم إن "زلزالين ضربا مدينة "بندر عباس" فى محافظة "هرمزجان" جنوب إيران بفارق دقيقة واحدة بقوة 6.4 على مقياس ريختر بعمق 18 كلم والثانى بقوة 6.3 على عمق 10 كلم ما أسفر عن وفاة شخصين وانقطاع التيار الكهربائى عن بعض المناطق".
وأضافت أن "السكان شعروا بالزلزال فى أجزاء من فارس وبوشهر ووصل امتداده لجزيرة كيش جنوبى البلاد وأدى إلى أضرار خفيفة فى بعض المنازل".
ومن جانبه، قال حسن زاده، مدير هيئة الطوارئ فى محافظة "هرمزجان" للتلفزيون الرسمى إنه "تم إصدار الأوامر لفرق الطوارئ للانتشار وتقييم آثار الزلزال، وللجهات المعنية لرفع جاهزيتها".
ومن جانبها، أعلنت الرئاسة الإيرانية فى بيان أن "الرئيس إبراهيم رئيسى وجه باتخاذ إجراءات فورية لمساعدة متضررى الزلزال جنوب البلاد وأمر نائبه الأول بالسفر فورا إلى "هرمزجان" لمتابعة أوضاع المحافظة بعد الزلزال الذى ضربها".
وكانت هيئة المسح الجيولوجى الأمريكية، قد أعلنت أمس السبت بأن زلزالا بلغت قوته 5.1 درجة وقع فى شمال شرق إيران بالقرب من الحدود مع تركمانستان.
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