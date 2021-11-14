مقتل 3 جنود باكستانيين خلال عملية مداهمة فى إقليم بلوشستان

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الإدارة الإعلامية للجيش الباكستانى -فى بيان نقلته وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية اليوم الأحد- أن جنديين قتلا بنيران عناصر إرهابية، أثناء قيام فرقة عسكرية بمداهمة معقل للإرهابيين فى منطقة "هوشاب" البلوشية، ضمن عملية أمنية نُفذت بناء على معلومات استخباراتية رصدت تحركات لعناصر إرهابية مدعومة من الخارج.

وأضاف أن الفرقة العسكرية حققت نجاحاً كبيراً خلال العملية التى تكبد فيها الإرهابيون خسائر فادحة، مبينا بأن جنديا ثالثا قُتل أثناء محاولته إزالة عبوة ناسفة زرعها إرهابيون على طريق يرتاده المدنيون.

وجدد البيان تصميم القوات الباكستانية على مواصلة جهودها لمكافحة العناصر الإرهابية التى تسعى إلى زعزعة السلام والاستقرار والتنمية فى إقليم بلوشستان.