زلزال بدرجة 5.3 درجة قبالة سواحل تايوان

وقع زلزال بقوة 5.3 درجة على مقياس ريختر، اليوم الأحد، قبالة سواحل شمال شرق جزيرة تايوان الصينية.
وأفادت هيئة رصد الزلازل التايوانية بأن الزلزال وقع في الساعة 13:05 بتوقيت غرينيتش وكان مركزه على بعد نحو 25 كيلومترا من مدينة إيلان شمال شرق الجزيرة وفي عمق 67 كيلومترا تحت قاع بحر الصين الجنوبي.
ولم ترد أي تقارير عن سقوط مصابين أو وقوع أضرار جراء الزلزال الذي تم الشعور به في عدة مدن كبيرة بالجزيرة البالغ عدد سكانها 23 مليون شخص.
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