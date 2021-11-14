عروض تقسيط هيونداي بدون دفعة وبدون ضمانات من عبداللطيف جميل

عروض تقسيط هيونداي بدون دفعة أعلنت العديد من الوكالات والمعارض في المملكة العربية السعودية عنها خلال الآونة الأخيرة من بينها شركة عبداللطيف جميل المتخصصة في تقديم حلول التمويل منها التمويل التأجيري أو التمويل بنظام المرابحة، في عروض تقسيط سيارات ويمكن الحصول على عروض سيارات تقسيط تويوتا بسعر الكاش 2021 وينبغي على المستفيدين من العروض تجهيز الأوراق اللازمة من أجل قبول طلب الحصول على عروض هيونداي 2021 تقسيط بسعر الكاش.

عروض تقسيط هيونداي بدون دفعة

بدلًا من شراء سيارة وسداد قيمتها كاش، فيمكن الحصول عليها بنظام التقسيط، ويمكن الاستفادة من عروض تقسيط هيونداي بدون دفعة أولى ولكن يتعين الموافقة على الشروط والأحكام التي تقدمها الشركة، ومن أهم الشروط المتوفرة من خلال الشركة ما يلي:

ضرورة ألا يكون عمر العميل أقل من ثمانية عشر عام، وفي حال كان أقل لا بد أن يكون هناك واصٍ على المتقدم قانونيًا.

أن يكون لدى المتقدم رخصة قيادة سارية المدة عند تقديم طلب التقسيط.

الالتحاق بأحد الوظائف سواء في الحكومة السعودية أو تابعة للقطاع الخاص.

أما عن المزايا الأخرى التي تضاف إلى الحصول على تقسيط سيارة بنظام التمويل التأجيري من خلال الشركة، فهي أن الشركة تسمح بسداد قيمة التمويل على فترة تبلغ حوالي خمس سنوات، والضمانات اللازمة من أجل الحصول على التقسيط فإنها تتمثل في خطاب موجه من جهة العمل يفيد بالمدة التي التحق بها العميل، أي أنك لا تحتاج إلى كفيل.

وعن المصروفات الإدارية، فيمكن استلام السيارة بدون المصاريف الإدارية، ولكن عند عدم توافر الشروط والأحكام، يتم تطبيقها، وقيمتها تصل إلى خمسة آلاف ريال سعودي، وقد تم اعتمادها من الهيئة الشرعية.

سيارات هيونداي عبداللطيف جميل

أما عن السيارات المتاحة من خلال الشركة حديثًا، فهي تتمثل في التالي:

سيارة أكسنت 2021 بمميزات متعددة فترة سداد خمس سنوات، وقيمة القسط تبدأ من 1040 ريال.

سيارة إلنترا 2021 الذكية المميزة أيضًا، يمكن تقديم طلب التمويل إلكترونيًا، وسداد الأقساط شهريًا، فهناك قسط بقيمة 1290 ريال، وقسط آخر بقيمة 1350 ريال، ومتوفر من خلال الشركة أنواع عديدة ومتميزة أيضًا من تلك السيارات.