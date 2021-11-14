لن تصدق.. ماذا يحدث إذا تناولت الفستق يومياً؟
كشفت خبيرة التغذية الروسية، الفوائد العامة لصحة الجسم عند تناول الانسان الفستق يومياً.
وقالت الدكتورة ألينا باريدو: هذه النوع من المكسرات، غني بالأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة، التي تعمل على تخفيض مستوى الكوليسترول في الدم،بالإضافة إلى ذلك تحتوي على فيتامينات A و E التي تحسن حالة البشرة وتعزز منظومة المناعة وتحسن الرؤية، بحسب روسيا اليوم.
كما أن الفستق يحتوي على المغنيسيوم، الذي يساعد على التخلص من الإجهاد والتوتر وكذلك على استقرار مستوى ضغط الدم. بالإضافة إلى كل هذا، يعتبر الفستق مصدراً جيداً للبروتينات، لذلك ينصح بتناوله في حالة انخفاض كتلة الجسم".
واضافت، لكن من جانب آخر يحتوي الفستق على سعرات حرارية عالية، لذلك لا ينصح بالإفراط في تناوله.
كما أن على الأشخاص الذين يعانون من اضطراب وظائف البنكرياس الامتناع عن تناوله. وعموماً من الأفضل تناول الفستق غير المالح.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : لن تصدق.. ماذا يحدث إذا تناولت الفستق يومياً؟ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.