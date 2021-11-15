تصفيات المونديال.. سادس منتخب إفريقي إلى الدور الحاسم

بعد بلوغ 5 منتخبات المرحلة الحاسمة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم، خطف منتخب غانا بطاقته إلى الدور ذاته من ضيفه الجنوبي إفريقي، بالفوز عليه 1-صفر، الأحد، في الجولة السادسة الأخيرة من الدور الثاني.
وفي المجموعة السابعة، دخل المنتخب الغاني اللقاء وهو في المركز الثاني بفارق 3 نقاط عن ضيفه الجنوب إفريقي مع فارق أهداف +5 للأخير و+3 لصاحب الأرض، الذي بات بعد الفوز على المسافة ذاتها من منافسه من حيث عدد النقاط وفارق الأهداف (+4 لكل منهما)، فحسم تأهله على قاعدة فارق الأهداف المسجلة (7 له مقابل 6 لمنافسه الجنوب إفريقي).
ويدين منتخب غانا، الساعي للعودة إلى النهائيات بعدما غاب عن نسخة 2018 إثر 3 مشاركات متتالية، بالفوز والتأهل إلى أندريه أيو الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 33 من ركلة جزاء.
وفي مباراة هامشية ضمن المجموعة ذاتها، تعادلت زمبابوي وإثيوبيا 1-1 لتحصل الأولى على نقطتها الثانية وضيفتها على النقطة الخامسة.
وفي أوقات سابقة، بلغت 5 منتخبات الدور الحاسم، هي الكونغو الديموقراطية (المجموعة العاشرة)، والمغرب (التاسعة)، والسنغال (الثامنة)، ومالي (الخامسة)، ومصر (السادسة).
ويتأهل إلى الدور الحاسم متصدر كل من المجموعات العشر، على أن يخوض كل منتخب مواجهة من لقاءي ذهاب وإياب لحسم هوية المنتخبات الخمسة التي ستمثل القارة في نهائيات قطر 2022.
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