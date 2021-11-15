صربيا تصعق رونالدو ورفاقه.. والبرتغال إلى الملحق

صعقت صربيا مضيفتها البرتغال، وحققت فوزا قاتلا بنتيجة 2-1، الأحد، في ختام المجموعة الأولى من التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم.
وبذلك خطفت صربيا بطاقة التأهل المباشرة إلى مونديال 2022، فيما سيضطر كريستيانو رونالدو ورفاقه إلى خوض الملحق في مارس المقبل.
وأحرز البديل ألكسندر ميتروفيتش هدفا في الدقيقة الأخيرة، لتقلب صربيا تأخرها بهدف إلى فوز 2-1.
ورفعت صربيا رصيدها إلى 20 نقطة متقدمة بثلاث نقاط على البرتغال ثانية الترتيب، التي كانت بحاجة إلى التعادل فقط لتصدر المجموعة أمام منافستها بفارق الأهداف.
وهز ميتروفيتش الشباك بضربة رأس اصطدمت بالأرض وفشل الحارس روي باتريسيو في إبعادها، وذلك بعدما عادل القائد وسان تاديتش تقدم ريناتو سانشيز المبكر للبرتغال.
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