العراق: إصابة ثلاثة أشخاص بانفجار عبوة فى الناصرية

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت قناة "السومرية نيوز"، قال المصدر إن عبوة انفجرت مساء اليوم أسفل عجلة نوع "بيك أب" وسط حى سكنى فى شارع 20 فى الناصرية. وأضاف المصدر أن "الانفجار أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص بجروح مختلفة".

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