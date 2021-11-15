تظاهرات أمام مقر الحكومة النمساوية احتجاجا على عزل غير الملقحين

جدة - نرمين السيد - تظاهر عدة آلاف أمام مقر الحكومة النمساوية بوسط العاصمة فيينا اليوم الأحد، احتجاجًا على نتائج اجتماع حكومى انتهى إلى ضرورة عزل غير الملقحين بلقاحات كورونا للسيطرة على الإصابات المرتفعة بعدما وصلت الطاقة الاستيعابية فى وحدات العناية المركزة إلى المستويات القصوى.





وقال بيان للشرطة النمساوية اليوم، أنه لم يتم تسجيل أى حوادث خلال المظاهرة والتى طالبت الحكومة بالعدول عن إجراءات التشديد الجديدة ضد الأشخاص غير المطعمين، لافتًا إلى أن المظاهرة كانت حاصلة على تصريح من الشرطة. وأضاف البيان أنه تأمين مقر الحكومة بالحواجز ونشر أعداد إضافية من رجال الأمن. يذكر أن المتظاهرين اعتبروا الإغلاق ضد غير الملقحين متعارضًا مع الحريات ويمثل انتهاكًا لدستور النمسا ورفعوا لافتات بهذا المعنى بالتزامن مع اجتماع حكومى ناقش تطورات الأزمة فى البلاد.

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