هجوم إرهابى فى بوركينا فاسو ومقتل 20 شخصا

جدة - نرمين السيد - وقال وزير الأمن فى بوركينا فاسو ماكسيم كوني، إن 19 من أفراد الشرطة العسكرية ومدنيا قتلوا على يد مسلحين فى المنطقة الشمالية الحدودية.
وأضاف الوزير للتلفزيون الوطني، "تعرضت مفرزة من قوات الأمن لهجوم خسيس وهمجى هذا الصباح. صمدوا فى موقعهم. مؤكدا أنه تم العثور على 22 على قيد الحياة.
جاء الهجوم الذى استهدف موقعا للشرطة العسكرية بالقرب من منجم للذهب فى إيناتا بعد يومين من هجوم آخر قتل فيه سبعة من أفراد الشرطة فى منطقة بالقرب من النيجر ومالي.
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