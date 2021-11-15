ألمانيا تعود إلى عمل موظفيها من المنزل وسط تزايد الإصابات بكورونا

جدة - نرمين السيد - وسيطبق الإجراء بموجب مشروع قانون نقلته صحيفة "الجارديان" البريطانية، اليوم الأحد، بعد رفع قيود العمل فى المنزل فى بداية يوليو الماضي؛ وسيضطر أرباب العمل فى ألمانيا إلى عرض خيار العمل من المنزل فى حالة عدم وجود "سبب تجارى مقنع" للمجيء إلى المكتب، وسيُطلب من أى شخص يذهب إلى العمل إظهار أن لديه حماية ضد الفيروس إما من خلال الأجسام المضادة أو التطعيم أو كانت نتيجة اختباره سلبية.

وارتفعت الإصابات والوفيات بشكل حاد منذ منتصف أكتوبر، فى موجة رابعة ألقى باللوم فيها على معدل التطعيم المنخفض نسبيًا فى ألمانيا الذى يزيد قليلاً عن 67٪.

وبلغ معدل الإصابة المسجل بالفيروس 289 حالة لكل 100 ألف شخص، ووصل إلى مستوى جديد فى أكثر دول أوروبا اكتظاظًا بالسكان