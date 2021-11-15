جدة - نرمين السيد - أعلنت النمسا أنها ستفرض غداً عزلاً على الأشخاص الذين لم يتم تطعيمهم ضد كورونا أو لم يُصابوا بالفيروس مؤخراً، فى تدبير غير مسبوق فى الاتحاد الأوروبى يهدف إلى الحدّ من الارتفاع الحاد فى عدد الإصابات به.





وقال المستشار النمساوى ألكسندر شالنبرغ خلال مؤتمر صحفى فى فيينا إن الوضع خطير, مضيفاً أننا لا نتخذ هذا الإجراء برضا لكنه ضروري. وشدد على ضرورة الزيادة من معدل التطعيم، مبيناً فى الوقت ذاته أن نسبة من تلقوا التطعيم الكامل ضد فيروس كورونا بلغت نحو 65 % من السكان، وهى من أقل معدلات التطعيم فى غرب أوروبا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر النمسا تفرض عزلا على غير الملقحين بتطعيم كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.