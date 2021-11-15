بريطانيا تسجل 36517 إصابة جديدة بفيروس كورونا و63 وفاة

جدة - نرمين السيد - سجّلت بريطانيا 36517 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و63 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.



جدة - نرمين السيد - سجّلت بريطانيا 36517 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و63 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية. وأشارت وزارة الصحة البريطانية فى بيان اليوم إلى أن الحصيلة الإجمالية للمصابين بالفيروس فى البلاد بلغت 9,561,099، والمتوفين 142898.

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