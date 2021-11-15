الآن ولسداد ديونك اطلب مساعدة مالية الديوان الملكي والحالات المختلفة المستحقة للمساعدة

منذ أن أعلن عن مساعدة الديوان الملكي وتزايدت محركات البحث عن رابط تسجيل الحصول على مساعدة الديوان الملكي، حيث وضع الديوان الملكي عدة شروط لكي تمنح الفئة المحتاجة للمساعدة من بعض الشرائح ذات الاولوية للمساعدة والتي سوف نذكرها لكم بالتفصيل داخل المقال، ومن خلال منصة الديوان الملكي منح مساعدات مالية لمن يحتاجون مساعدة مالية عاجلة، حيث وضعت منصة الديوان الملكي شروط للحصول على المساعدة المالية ومن تتوفر لديهم هذه الشروط سوف يتلقى المساعدة المالية الفورية من أجل سد الديون أو لأي ظرف طارئ في مواجهة تحديات الحياة أو غير ذلك، وعقب التقديم على المساعدة هناك حالات معينة هي الأولى بالحصول على المساعدات المالية دون الأخرى، لذا تتحرى إدارة الديوان الدقة في اختيار المستحقين للحصول على المساعدات المالية، وكما أن هناك الكثير من المواطنين العاطلين عن العمل او ممن فقدوا وظائفهم لظروف معينة ويحتاجون للمساعدة الفورية من منصة الديوان الملكي والاستفادة من مساعدة جلالة الملك سلمان حفظه الله.

نبدأ الرسالة بالتسمية (بسم الله الرحمن الرحيم).

التحية (السلام عليكم ورحمة الله وبركاته).

الشكر (نذكر سمو الأمير على سعة صدرة ثم مضمون الرسالة).

الاسم ( شرح ظروف المالية) وطلب المساعدة.

المطالبة في النظر إلي طلب والاستجابة السريعة.

الدخول الى الموقع الرسمي للديوان الملكي.

اضغط على أيقونة الخدمات الإلكترونية، على الفور يظهر لك نموذج خطاب من خلاله تطلب المساعدة من الديوان الملكي، فعليك بكتابة كافة التفاصيل.

بعد الانتهاء من كتابة كل البيانات والمعلومات المطلوبة منك والتحقق من صحتها قم بالضغط على كلمة “إرسال”، وبهذا تكون قد نجحت في إرسال الطلب للديوان الملكي.

بعدها بوقت قصير يتم دراسة الحالة وتوضيح ما كانت مستحقة للمساعدة أم لا.

الدخول الى الموقع الرسمي للديوان الملكي.

بعد الانتهاء من إرسال طلب المساعدة يمكنكم متابعة الطلب من خلال رقم هاتف مكتب الديوان الملكي السعودي من خلال الرقم المجاني المتاح للجميع وهو 8004000000

او من خلال الرقم الخاص للمقيمين خارج المملكة فإن كنت خارج المملكة تستطيع التواصل من خلال هذا الرقم 920030003.

كما يمكنكم إرسال الطلب عبر البريد الإلكتروني للديوان الملكي السعودي .

الأشخاص الذين فقدوا وظائفهم و يعانون من مشكلة البطالة.

ومن لديهم أمراض المزمنة.

والحالات الطارئة والخاصة.

والمصابين بعجز يمنعهم عن العمل.

المتعثرين في الوفاء بالديون والقروض.

المواطنين الذين تعرضوا لحوادث أو خسائر تمنعهم من العمل بشكل طبيعي

المواطنين الذين يمرون بحالات حرجة وظروف مالية عصيبة.

نموذج طلب مساعدة من الديوان الملكي:كيفية التسجيل لطلب مساعدة مالية من الديوان الملكي:طريقة طلب الحصول على مساعدة الديون الملكي السعودي:المستحقون للمساعدات المالية من الديوان الملكي:

من الجدير بالذكر حتى يتمكن أي شخص من داخل المملكة العربية السعودية أو من خارجها إرسال طلب مساعدة من الديوان الملكي السعودي عبر العنوان التالي (الهدي 7636- الرياض 12911 – المملكة العربية السعودية) .