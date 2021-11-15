بعد أن ثقبت الجدار وتدلت منه.. إحباط هروب نزيلة من سجن فرنسي

أحبط الحراس محاولة هروب نزيلة من أنصار تنظيم "داعش"، من ثاني أكبر سجون منطقة باريس، الأحد.

وحددت وسائل إعلام فرنسية السجينة التي قامت بمحاولة الفرار بأنها "واحدة من المتعاطفين مع تنظيم داعش"، بعد أن صنعت حفرة في جدار زنزانتها وتدلت منه باستخدام شراشف مربوطة ببعضها.

وقالت وزارة العدل إن السجينة ألقي القبض عليها، وأضافت أن الحراس فحصوا كافة الزنازين النسائية في سجن "فريزن" للتأكد من وجود باقي السجينات الأخريات.

وتم فتح تحقيق في الحادث، فيما لم تذكر السلطات تفاصيل أخرى.

وقالت قناة "فرانس إنفو" إن المعتقلة سجنت بعد أن سافرت إلى سوريا للانضمام إلى تنظيم "داعش" هناك.

وأوضحت أن أجهزة كشف الحركة نبهت الحراس إلى هرب السجينة من زنزانتها، بعد أن هبطت باستخدام الشراشف عبر حفرة.