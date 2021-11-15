تمويل شخصي من منصة سلفة 1443 وكيفية تقديم الطلب

تقوم منصة سلفة الإلكترونية بتوفير العديد من الخدمات السريعة التي يمكن الاستفادة منها من قبل المواطنين في المملكة العربية السعودية، وتهدف المنصة إلى توفير الوقت والجهد على الشخص المستفيد، فمن خلال هذا المقال نوضح فائدة تمويل منصة سلفة التي تقدم تمويل سريع في أقل من 15 دقيقة، ويشترط توافر الشروط الخاصة بالتمويل الشخصي، ومن خلال موقعنا ثقفني نعرض لمتابعينا من خلال هذا المقال كيفية تقديم طلب التمويل الشخصي بالخطوات.

التمويل الشخصي:

تقوم منصة سلفة بتوفير التمویل الشخصي نظراً للتطور التكنولوجي الأخير من خلال اعتمادها على التقنیة المالیة (Fintech)، وذلك باعتباها سهلة الاستخدام وسريعة وتوفر الكثير من الوقت والجهد، حيث يمكن من خلال هذه المنصة تقدیم طلب تمویل شخصي وإجراء العديد من العملیات والحصول على الموافقة واستلام التمویل في أي وقت وفي أي مكان سواء في المنزل أو المكتب، ومن أي مدینة أو قریة داخل المملكة العربیة السعودیة دون الحاجة لزیارة مقرنا، وبما یتوافق مع أحكام الشریعة الإسلامیة. تقدّم لكم سلفة الإجراءات السریعة والبسیطة للحصول على التمویل أیًا كانت احتیاجاتكم لها؛ كسداد الدیون، أو تحسین المنزل، أو إصلاح السیارة، أو الذهاب للاستمتاع بالإجازة، أو لشراء الضروریات، أو لأي أمر آخر طارئ وغیر متوقع. تساعدكم سلفة في الحصول على المال الذي تحتاجونه للحفاظ على استقراركم المالي في المسار الصحیح. تقدم سلفة التمویل بدون تحویل راتب، وتوفر لكم سهولة الحصول على السیولة النقدیة لمساندة تطلعاتكم وتحقیق أهدافكم.

الدخول على الصفحة الرسمية منصة سلفة

اختيار أيقونة التمويل الشخصي

الضغط على أيقونة تقديم طلب التمويل الشخصي

كتابة كافة البيانات المطلوبة عند الدخول بشكل صحيح

الضغط على ايقونة استكمال التسجيل

كيفية تقديم طلب التمويل الشخصي بالخطوات:أسعار المنتجات التمويلية:

وفقاً للتحديث الأخير الذي قامت به الإدارة حول أسعار المنتجات التمويلية فنوضح من خلال هذا المقال هذه الأسعار، مع مراعاة اختلاف معدل النسبة السنوي وذلك حسب السجل الإتماني للعميل ومبلغ التمويل ومدته، وما نعرضه الآن ما هو إلا مجرد مخطط تمثيلي لتوضيح الأسعار كأنه عرض وطلب.