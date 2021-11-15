واشنطن وباريس يناقشان النشاط العسكري الروسي في أوكرانيا

تحدث وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن مع نظيره الفرنسي جان إيف لودريان، لمناقشة تقارير بشأن ما وصف بالنشاط العسكري الروسي "المثير للقلق" في أوكرانيا ومناطق قريبة منها، حسبما قالت الخارجية الأميركية، الأحد.

وأعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وجود ما يقرب من 100 ألف جندي روسي قرب الحدود الأوكرانية، وإن الدول الغربية تبادلت معلومات مع كييف حول تحركات القوات الروسية. وأضافت الوزارة أن بلينكن ولودريان ناقشا أيضا الجهود المشتركة لمواجهة البرنامج النووي الإيراني.

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