العثور على 8 جثث لـ مهاجرين أفارقة فى جزر الكنارى

جدة - نرمين السيد - وقالت، فى بيان لها، إن قوات خفر السواحل أنقذت 62 مهاجرا، جميعهم رجال باستثناء صبى يبلغ من العمر 12 عاما، لافتة إلى أنه تم نقل 3 أشخاص كانوا فى حالة حرجة بطائرة هليكوبتر إلى مستشفى فى جران كناريا، بينما عالجت قوات خفر السواحل 9 آخرين أثناء نقلهم إلى الجزيرة.

وقالت أجهزة الطوارئ فى جزر الكنارى، أمس الأحد، إن الأمواج كانت تتقاذف مركب المهاجرين فى المحيط الأطلسى على بعد 60 ميلا جنوب جران كناريا منذ أسبوع تقريبا.

وتشير بيانات الحكومة الإسبانية إلى أن أكثر من 13100 مهاجر قاموا برحلة محفوفة بالمخاطر من غرب إفريقيا إلى أرخبيل جزر الكنارى بين يناير و30 سبتمبر من هذا العام، أى أكثر من ضعف العدد فى الفترة المماثلة فى 2020.