طريقة نقل واتساب من اندرويد الى ايفون أسهل 4 طرق مضمونة

طريقة نقل واتساب من اندرويد الى ايفون تعد من الخِدْمَات المهمة جدا التي يحتاج إليها الغالبية العظمى من الأفراد من مستخدمي أجهزة الجوال الذكية والراغبين في نقل المحادثات والدردشات الخاصة بتطبيق واتس آب كاملة من جهاز يعمل بنظام تشغيل اندرويد الى آخر يعمل بنظام تشغيل ايفون ، ولذلك فإن الفقرات التالية سوف تستعرض طريقة نقل واتساب من الاندرويد إلى الايفون بالتفصيل.

طريقة نقل واتساب من اندرويد الى ايفون

هناك أكثر من طريقة يمكن الاعتماد عليها في عملية نقل الواتس والمحادثات وملفات الملتيميديا كاملة دون فقدان البيانات من جهاز اندرويد الى جهاز ايفون ، وهي تشمل ما يلي:

استخدام برنامج anytrans

يعد استخدام برنامج AnyTranse من الطرق الموثوقة التي يمكن استخدامها في ذلك دون حدوث ضرر للجهاز ويتم استخدام هذه الأداة المجانية على النحو التالي:

تثبيت أحدث إصدار من البرنامَج على جهاز الكمبيوتر.

ربط كل من الجهاز القديم وهو جهاز الاندرويد والجهاز الجديد وهو الايفون على الحاسوب باستخدام كابلات USB.

فتح برنامج anytrans ثم النقر على Social app manager.

ثم اختيار WhatsApp من بين التطبيقات المتاحة والضغط بعد ذلك على (نقل رسائل WhatsApp).

لا بد من التأكد من اسم الجهاز المصدر (الاندرويد) واسم الجهاز المستقبل (الايفون).

يتم هنا الضغط على زر التالي Next للمتابعة.

عبر البرنامج يتم البَدْء في عمل نسخ احتياطي لبيانات برنامج الواتس اب وفقا للبيانات الموضحة عبر شاشة البرنامَج، ولا بُد بطبيعة الحال من تثبيت برنامَج الواتس في إصدار متقدم على جوال الاندرويد.

الضغط على التالي، والموافقة على وصول واتس اب إلى بيانات وملفات الهاتف.

سوف تبدأ على الفور عملية نقل بيانات واتس آب من الاندرويد إلى الايفون ويتوقف الوقت المستغرق على حجم النسخة الاحتياطية للبرنامج على الاندرويد.

استخدام برنامج AppTrans

نقل واتساب بدون تجذير root يمكن استخدام برنامج apptrans من أجل نقل الواتساب من اندرويد الى ايفون دون الحاجة إلى عمل روت عبر الخطوات التالية:

تثبيت البرنامج على جهاز الكمبيوتر الشخصي أو اللاب توب، وتوصيل الاندرويد والايفون بالكمبيوتر أيضا عبر كابلات توصيل يو اس بي.

تحديد جهاز الايفون ليكون هو الجهاز الهدف المستقبل.

من بين أسماء التطبيقات التي يتيح البرنامج نقلها من جهاز إلى آخر ، يتم اختيار تطبيق WhatsApp.

الضغط على التالي، ثم يتم البدء في عمل نسخ احتياطي لبيانات الواتس على الاندرويد لكي لا يتم فقدها.

بعد الانتهاء من كافة الخطوات التي يطلب البرنامج إجرائها على الاندرويد ؛ يتم الضغط على نقل الآن.

يحب الانتظار بعض الوقت حتى تتم عملية النقل بشكل كامل ، وبعد الانتهاء ؛ سوف تظهر رسالة عبر البرنامَج تؤكد اكتمال عملية نقل التطبيق بنجاح.

نقل رسائل الواتس عبر الايميل

يمكن الاعتماد على نقل محادثات ورسائل الواتس اب من اندرويد الى ايفون عبر. استخدام البريد الالكتروني المسجل على جهاز الايفون ، ولكن سوف يكون في مقدور المستخدم هنا قراءة هذه الرسائل دون فتحها، وذلك من خلال الخطوات التالية:

الذَّهاب إلى تطبيق واتس آب على الاندرويد.

فتح واحدة من المحادثات الفردية أو الجماعية، والنقر على القائمة الرئيسية من الأعلى.

الضغط على المزيد more ثم النقر على (تصدير الدردشة – Export chat).

يلي ذلك إدخال عنوان البريد الإلكتروني E-mail المسجل على جهاز الآيفون، والضغط على إرسال.

سوف تصل هنا الدردشة في شكل ملف txt يحتوى على المحادثة النصية فقط بدوناي ملفات ميديا

ويمكن قراءة الرسائل عبر تسجيل الدخول إلى البريد الإلكتروني على الايفون.

استخدام خاصية WhatsApp backup

هنا يمكن البَدْء في ارسال الواتس من الاندرويد إلى الايفون مباشرة دون برامج وذلك من خلال الخطوات التالية:

الذَّهاب الى تطبيق واتس اب على الجوال الاندرويد.

فتح الإعدادات عبر القائمة الرئيسية، واختيار الدردشات chats.

ثم النقر على Chat backup لعمل نسخة احتياطية من رسائل وملفات الواتس على الاندرويد.

إلغاء تثبيت تثبيت تطبيق واتس اب على الجوال الاندرويد.

البَدْء في تثبيت تطبيق الواتس اب على جهاز الايفون.

تسجيل الدخول إلى الواتساب على الايفون بنفس الحساب المستخدم مسبقا على الاندرويد.

في هذه الأثناء سوف يعرض التطبيق رسالة تفيد بالعثور على نسخة احتياطية من البرنامج هل ترغب في تثبيتها الان أم لا.

يجب هنا الضغط على استعادة من أجل تثبيت ونقل كافة رسائل ومحادثات وملفات الواتس إلى التطبيق على الايفون.

وأخيرا ؛ بعد توضيح طريقة نقل واتساب من اندرويد الى ايفون ؛ يذكر أنه على الرغم أن الطريقة الأخيرة هي أسهل الطرق وأسرعها إلا أنها قد تؤدي الى فقدان البيانات في حالة عدم إتمام عملية النسخ الاحتياطي بشكل صحيح ومن ثم عدم التمكن من استعادة البيانات مرة أخرى ، لذلك يحرص الكثيرين على استخدام الطرق السابقة المعتمدة على استخدام الحاسوب لضمان عدم ضياع اي بيانات أو معلومات مهمة على الواتس.