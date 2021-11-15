حدث "نادر للغاية".. معركة غير معتادة بين وحيد قرن وجاموس

التقط حارس محمية طبيعية في جنوب إفريقيا، لقطات "نادرة للغاية" تظهر وحيد القرن الأبيض في معركة وجها لوجه مع جاموس بري ضخم، على مرأى من فوج سياحي.
ورغم الفارق الكبير في الحجم والوزن، حيث يقترب وحيد القرن من طنين ونصف الطن مقابل حوالي 700 كيلوغرام للجاموس، أثبت الأخير أنه خصم ليس سهلا.
ونشرت محمية "كاريغا" التي شهدت الواقعة مقطع الفيديو على "فيسبوك"، معلقة: "القوة المذهلة للحيوانين ظاهرة هنا، وأيضا الطبيعة العنيدة للجاموس. اكتمل المشهد بتعليق رائع من الزوار".
وفي اللقطات الفريدة، يتجمع عدد آخر من الجاموس البري حول المعركة كما لو كان ينتظر الفائز، بينما تراقب أنثى وحيد القرن وعجلها من مسافة آمنة.
ووصفت المحمية ما شهده الفوج بأنه "مشهد نادر للغاية"، حيث لا يتواجه الحيوانان عادة.
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