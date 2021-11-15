رئيس الوزراء البولندى يطال الناتو بمعالجة أزمة المهاجرين على الحدود

جدة - نرمين السيد - دعا رئيس الوزراء البولندى ماتيوز موراويكي، منظمة حلف شمال الأطلسى (ناتو)، إلى اتخاذ "خطوات ملموسة" لحل أزمة المهاجرين على الحدود الأوروبية، حيث ورد أن العشرات من طالبى اللجوء اخترقوا دفاعات بولندا الحدودية مع بيلاروسيا.





وقال موراويكى - وفق صحيفة "ذا جارديان" البريطانية - إن بولندا وليتوانيا ولاتفيا قد تطلب إجراء مشاورات بموجب المادة 4 من ميثاق الناتو، والتى تنص على أنه "يمكن لأى عضو من الحلف أن يطلب التشاور مع كافة الحلفاء، عند شعوره بتهديد حيال وحدة ترابه أو استقلاله السياسى أو أمنه"، مشيرًا إلى أنه يعتقد أن سلامة أراضى بلاده واستقلالها السياسى أو أمنها مهدد.

كانت الدول الأوروبية قد حذرت من أن الوضع المتوتر بشكل متزايد على الحدود قد يؤدى إلى صراع مع بيلاروسيا، التى اتُهم رئيسها ألكسندر لوكاشينكو بتشجيع آلاف الأشخاص من الشرق الأوسط على السفر إلى حدود أوروبا.

وتعهد لوكاشينكو بالرد على عقوبات الاتحاد الأوروبى الجديدة التى من المقرر الإعلان عنها يوم غدٍ الاثنين.

ومن المتوقع أن تستهدف العقوبات المسؤولين البيلاروس، وكذلك وكالات السفر وشركات الطيران التى ساعدت فى نقل المهاجرين إلى بيلاروسيا.

وقد تمكن المسؤولون الأوروبيون من إبرام صفقات مع عدد من شركات الطيران للحد من الرحلات الجوية مع المهاجرين إلى بيلاروسيا.

وقال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبى للشئون الخارجية والأمنية جوزيب بوريل إنه تحدث مع وزير خارجية بيلاروسيا فلاديمير ماكى -عبر الهاتف- حول "الوضع الإنسانى غير المستقر" على الحدود بين روسيا البيضاء وبولندا.

وأضاف بوريل: "الوضع الحالى غير مقبول، ويجب أن يتوقف"، مضيفًا، فى تغريدة: "لا ينبغى استخدام الناس كأسلحة".

وفى بيان بيلاروسيا بشأن المحادثات، قال ماكى إن أى عقوبات ستكون "ميؤوسًا منها" و "تأتى بنتائج عكسية".