جدة - نرمين السيد - وقالت صحيفة تايمز، إن من المتوقع أن تمدد الحكومة البريطانية برنامج الجرعات المنشطة من لقاح كوفيد-19 لمن تقل أعمارهم عن 50 عاما، لخفض معدلات انتقال المرض مع اقتراب فصل الشتاء.
وذكرت الصحيفة، أنه من المتوقع أن تمنح اللجنة المشتركة للتطعيم والتحصين موافقتها يوم الاثنين على تمديد التطعيم. مضيفة أنه لم يتم تأكيد التفاصيل الدقيقة للفئات العمرية، وفقا لرويترز.
كانت وزارة الصحة البريطانية قالت مطلع الشهر الجارى إنها ستفتح باب الحجز للحصول على جرعات معززة من لقاحات كوفيد-19 قبل شهر من الموعد الذى يصبح فيه المواطنون مؤهلين لتلقى الجرعات، وذلك للمساعدة فى تسريع التطعيمات قبل أشهر الشتاء الصعبة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تقارير : بريطانيا قد تمدد برنامج الجرعات المضادة لكورونا للأقل عن 50 عاما على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.