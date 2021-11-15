تقارير : بريطانيا قد تمدد برنامج الجرعات المضادة لكورونا للأقل عن 50 عاما

جدة - نرمين السيد - وقالت صحيفة تايمز، إن من المتوقع أن تمدد الحكومة البريطانية برنامج الجرعات المنشطة من لقاح كوفيد-19 لمن تقل أعمارهم عن 50 عاما، لخفض معدلات انتقال المرض مع اقتراب فصل الشتاء.

وذكرت الصحيفة، أنه من المتوقع أن تمنح اللجنة المشتركة للتطعيم والتحصين موافقتها يوم الاثنين على تمديد التطعيم. مضيفة أنه لم يتم تأكيد التفاصيل الدقيقة للفئات العمرية، وفقا لرويترز.

كانت وزارة الصحة البريطانية قالت مطلع الشهر الجارى إنها ستفتح باب الحجز للحصول على جرعات معززة من لقاحات كوفيد-19 قبل شهر من الموعد الذى يصبح فيه المواطنون مؤهلين لتلقى الجرعات، وذلك للمساعدة فى تسريع التطعيمات قبل أشهر الشتاء الصعبة.