داعش يعلن مسؤوليته عن هجوم فى العاصمة الأفغانية كابول

جدة - نرمين السيد - وأعلنت حكومة "طالبان" السبت أن قنبلة مغناطيسية كانت مثبتة فى حافلة صغيرة انفجرت بمنطقة ذات أغلبية شيعية فى كابل، مما أدى إلى سقوط عدد غير محدد من الضحايا. وحسب السلطات المحلية، وقع الانفجار فى منطقة دشت برتشى التى يقطنها أبناء قومية الهزارة الشيعية غرب كابل.

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