جدل بشأن جنس حارسة مرمى إيران.. وطلب رسمي من الأردن

قدم الأمير علي بن الحسين، رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم، طلبا رسميا إلى الاتحاد الآسيوي للكرة لكشف عن الجنس الحقيقي لحارسة مرمى المنتحب الإيراني للسيدات، بعد شكوك نحوها.
ونشر الأمير علي بن الحسين بيانا للاتحاد الأردني لكرة القدم باللغة الإنجليزية على حسابه الرسمي بموقع "تويتر" يطالب الاتحاد الآسيوي بالتحقيق، مشددا على أهمية أن يأخذ الأخير الأمر بجدية.
ودعا البيان الاتحاد الآسيوي إلى الشروع في تحقيق شفاف وواضح من قبل لجنة من الخبراء الطبيين المستقلين للتحقيق في أهلية حارسة المرمى وجنسها وغيرها من لاعبات المنتحب الإيراني.
وأشار البيان إلى أن لدى إيران تاريخ من المخالفات التي شملت التلاعب بالجنس وتعاطي المنشطات.
وجاء هذا البيان بعيد المباراة التي جمعت منتخبي الأردن وإيران للسيدات، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس أمم آسيا الذي سيقام في الهند عام 2022.
وفازت إيران على الأردن بركلات الترجيح.
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