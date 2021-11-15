نتائج القبول الموحد للجامعات www.heac.gov.om في سلطنة عمان حيث قامت وزارة التعليم العالي بالسلطنة بتحديد موعد الفرز الثاني لقبول الجامعات العمانية والذي تقرر له أن يكون اليوم الأحد الموافق الخامس عشر من نوفمبر الموافق التاسع من ربيع الآخر، ولك لجميع المحافظات في السلطنة، على أن يقوم الطلاب المتقدمين في البرنامج الخاص بالتعليم العالين على أن يتم التوجه للجامعة التي تم القبول فيها بالأوراق والوثائق اللازمة بينما يكون غير المقبولين لهم حق تقديم التظلم.

“استخرج الان” نتائج القبول الموحد للجامعات www.heac.gov.om الفرز الثاني 1443والتظلمات

قامت وزارة التعليم العالي بالإعلان عن الجدول الزمني لقبول طلاب الثاني عشر، والحاصلين على الثانوية العامة والمهنية والتعليم الموازي، الراغبين في دخول الجامعات في السلطنة كما قامت بتوضيح ألية القبول التسجيل بعد أن قامت بتفعيل التسجيل الإلكتروني لرغبات الطلاب على موقع القبول الموحد في الجامعات، وقام الطلاب الخريجين بالتسجيل في المرحلة الأولى حسب الشروط والمعايير والدرجات الحاصلين عليها والتي تم تأهيلهم بها لعدد محدد من الجامعات، بينما قام الطلاب المتخلفين عن نتائج الفرز الأول أو الحاصلين على درجات اقل في الثانوية، من الثانوية الحكومية والمهنية والتعليم الموازي والخاص، بالانتظار لحين فتح باب التسجيل في الفرز الثاني

موعد نتائج الفرز الثاني

أعلن موقع القبول الموحد التابع لوزارة التعليم العالي الحومية في السلطنة بتحديد موعد الإعلان عن نتائج قبول نتائج الفرز الثاني لشغل الأماكن المتاحة والشواغر في الجامعات الحكومية، وذلك بعد عمل الدراسة اللازمة للشواغر في كل جامعة حسب المعايير المنظمة لتسجيل وقبول الطلاب، كما تقوم عدد من الجامعات بوضع شروط خاصة وهي الانتهاء واجتياز اختبارات القدرات قبل الالتحاق والتسجيل فيها، وأعلنت الوزارة بعد كل ذلك أن الخامس عشر من شهر نوفمبر هو اليوم المخصص للإعلان عن نتائج الفرز الثاني، وعلى كل طالب الخول بالحساب والمعلومات الخاصة به للتعرف على نتائج القبول، ما يمكن تقديم التظلمات لغير المقبولين.

الأماكن المتاحة في الجامعات بالفرز الثاني

تم الإعلان عن قبول الطلاب بالجامعات العمانية الحكومية والأماكن الشاغرة في عدد من الجامعات والتي يتم فيها قبول الطلاب، وهي بعض التخصصات الهندسية والتقنيات ذات الصلة وكذلك بعض تخصصات الإدارة والتعاملات التجارية.

التسجيل بالقبول الموحد جدول المواعيد موعد تسجيل الفرز الأول

الفرز الثاني

ميعاد استكمال إجراءات القبول من 2 نوفمبر وحتى 8 نوفمبر

15 نوفمبر وحتى 17 نوفمبر

تستمر من التسجيل وحتى 21 نوفمبر.

ألية القبول والتسجيل (الفرز الأول – الفرز الثاني)

خطوات استخراج نتائج القبول الموحد عبرwww.heac.gov.om