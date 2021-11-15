أخبار اليمن : رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الشيخ ياسر العواضي

رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الشيخ ياسر العواضيبعث الشيخ صادق بن أمين أبوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ ياسر احمد سالم العواضي الذي وافته المنية صباح اليوم .

وفي البرقية التي بعثها رئيس المؤتمر إلى نجل الفقيد رامي وإخوانه والى اشقاء الفقيد وكافة ال عواض أشاد بمناقب الفقيد الذي كان أحد القيادات المؤتمرية التي أسهمت في تطوير العمل التنظيمي والسياسي للمؤتمر سواء من خلال عضويته في الكتلة البرلمانية للمؤتمر وانتهاء باخر منصب شغله وهو الأمين المساعد للقطاع التنظيمي للمؤتمر .

وعبر أبوراس باسمه ونيابة عن كافة قيادات وقواعد المؤتمر عن عميق حزنه وخالص تعازيه بهذا المصاب سائلا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان .

إنا لله و إنا إليه راجعون