الإمارات: قطاع النفط يحتاج استثمارات 600 مليار دولار سنويا

أكد الدكتور سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، الاثنين، أن قطاع النفط والغاز يحتاج إلى استثمارات بأكثر من 600 مليار دولار سنوياً حتى عام 2030، وذلك لمواكبة الطلب المتوقع على الطاقة.
وأضاف: "علينا أن نستثمر في الطاقة التي يحتاجها العالم حالياً، بينما نعمل على بناء منظومة الطاقة المستقبلية. لأن ما يحتاجه العالم فعلياً هو خفض الانبعاثات، وليس خفض معدلات النمو والتقدم".
وأوضح الجابر أنه "من يناير القادم، ستحصل أدنوك على 100 بالمئة من احتياجات شبكتها الكهربائية عن طريق الكهرباء المُنتجة من مصادر نظيفة نووية وشمسية، وذلك في خطوة واحدة ستسهم في الحدّ من الانبعاثات من عمليات أدنوك التشغيلية بطريقة فعالة، وتتقدم بأكثر من ثلث الطريق باتجاه تحقيق هدفنا لعام 2030 بخصوص خفض الانبعاثات الكربونية".
وتابع: "هذه الخطوة تسهم بنتائج ملموسة في مبادرة الإمارات الاستراتيجية سعياً لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050. هذه المساهمة لن تكون بعد سنوات، ولكن خلال أسابيع قليلة من بدء تطبيقها".
وفي السياق، أكد الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" أن عقد مربان الآجل الذي أطلقناه في مارس الماضي سيحقق هذا الأسبوع إنجازاً رئيسياً بتداول أكثر من مليار برميل من خام أبوظبي القياسي منخفض الكربون.
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