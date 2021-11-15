وزيرا خارجية أمريكا وفرنسا يؤكدان التزامهما بسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك، وفق ما نشرته الخارجية الأمريكية فى بيان عبر موقعها الإلكترونى، اليوم الإثنين، خلال مكالمة هاتفية بين كبار دبلوماسيى البلدين، وأضاف البيان أن وزيرى الخارجية ناقشا أيضا الجهود المشتركة لمعالجة البرنامج النووى الإيرانى.





وقال لودريان، فى تغريدة عبر منصة "تويتر" للتواصل الاجتماعى: "تحدثت مع نظيرى الأمريكى إذ بحثنا تطورات الأوضاع فى أوكرانيا فى سياق التوتر الحالى"، وأنه ناقش مع بلينكن كذلك "الملف الإيرانى فى ظل اقتراب استئناف المفاوضات مع إيران".

وكانت وزارة الدفاع الأوكرانية قد أعلنت الأسبوع الماضى أن روسيا حشدت نحو 90 ألف عسكرى، من قواتها قرب الحدود مع أوكرانيا فى محاولة للضغط عليها، وأكدت واشنطن استعدادها لدعم أوكرانيا، فى وقت تعرب فيه عن قلقها حيال نشاطات عسكرية روسية قرب الحدود الأوكرانية.

فى سياق آخر، حثت الولايات المتحدة السلطات الكوبية على رفع الحظر المفروض على التظاهر قبيل تظاهرة مقررة مناهضة للحكومة.

وقال وزير الخارجية الأمريكى انتونى بلينكن، فى بيان نشرته الخارجية الأمريكية عبر موقعها الإلكترونى، قبيل المسيرات المقررة اليوم الاثنين: "ندعو الحكومة الكوبية لاحترام حقوق الكوبيين، عبر السماح لهم بالتجمع بشكل سلمى واستخدام أصواتهم بدون خوف من رد الحكومة أو العنف وإبقاء خطوط الإنترنت والاتصالات مفتوحة من أجل التبادل الحر للمعلومات".

وتابع قائلا: نحض الحكومة الكوبية على نبذ العنف، وبدلا من ذلك الاستفادة من هذه الفرصة التاريخية للإنصات إلى أصوات شعبها، داعيا دولا ديموقراطية أخرى إلى "ترديد صدى دعم واشنطن للمتظاهرين الكوبيين".

وكانت المعارضة الكوبية دعت لتنظيم تظاهرات فى هافانا و6 مقاطعات للمطالبة بإطلاق سراح السجناء السياسيين، فيما منعت السلطات تنظيم الاحتجاجات.