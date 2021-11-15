انخفاض أسعار النفط الخام 0.7% فى الأسواق العالمية

جدة - نرمين السيد - هبطت أسعار النفط الخام، اليوم الإثنين، بسبب ضغط التوقعات بزيادة المعروض وضعف الطلب، حيث انخفضت العقود الآجلة لخام مزيج برنت 58 سنتا إلى 81.59 دولار للبرميل، بمعدل هبوط 0.7%، فيما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 58 سنتا إلى 80.21 دولارا للبرميل، بمعدل هبوط 0.7% أيضًا.





وحسبما ذكرا التقارير، كان كلا السوقين شهدا هبوطا خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، جراء تأثرها بارتفاع الدولار والتكهنات بأن إدارة الرئيس جو بايدن قد تفرج عن نفط من الاحتياطى البترولى الاستراتيجى الأمريكى لخفض الأسعار.

وفى تقريرهم اليوم، قال محللو "إيه.إن.زد"، إن "البيت الأبيض يناقش كيفية معالجة ارتفاع التضخم مع مطالبة بعض المسؤولين، باستخدام الاحتياطى الاستراتيجى أو وقف الصادرات الأمريكية".

فيما زادت شركات الطاقة الأمريكية عدد حفارات النفط والغاز الطبيعى هذا الأسبوع، وذلك للأسبوع الثالث على التوالى، فى الوقت الذى قاربت فيه أسعار النفط الخام أعلى مستوى لها منذ سبع سنوات، مما دفع بعض شركات التنقيب إلى العودة إلى عمليات التنقيب.

وقالت شركة "بيكر هيوز" لخدمات الطاقة، يوم الجمعة، إن عدد حفارات النفط والغاز، وهو مؤشر مبكر على الإنتاج فى المستقبل، زاد ستة إلى 556 على مدار الأسبوع المنتهى فى 15 نوفمبر الجارى، ليسجل بذلك أعلى مستوياته منذ أبريل 2020.

كما خفضت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، من توقعاتها للطلب العالمى على النفط للربع الرابع من العام الجارى إلى 330 ألف برميل يوميا، وذلك مقارنة بتوقعات الشهر الماضى بعدما عرقل ارتفاع أسعار الطاقة التعافى الاقتصادى من جائحة كورونا.