وأفادت وزارة الخارجية الأمريكية، فى بيان نشرته عبر موقعها الإلكترونى اليوم الاثنين، بأن وزيرى خارجية البلدين استنكرا بشدة استغلال المهاجرين المستضعفين، كما أعرب بلينكن عن تقديره العميق لدعم بولندا الصريح لسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها.
واحتشد خلال الأشهر الأخيرة عدة آلاف من المهاجرين غير الشرعيين، بالدرجة الأولى من العراق، عند حدود بيلاروسيا مع بولندا، وذلك وسط تصعيد التوترات السياسية بين الطرفين.
وبسبب تدهور الوضع فى المناطق الحدودية أدخل الرئيس البولندى أندجى دودا، حالة الطوارئ على الحدود، وتستخدم سلطات البلد الجيش والشرطة للإشراف على الوضع هناك.
وتتهم بولندا الطرف البيلاروسى بنقل هؤلاء المهاجرين إلى الحدود لافتعال أزمة، بينما تقول بيلاروسيا إن الحكومة البولندية تطردهم باستخدام العنف.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أمريكا تؤكد دعمها لبولندا فى أزمة المهاجرين مع بيلاروسيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.