أمريكا تؤكد دعمها لبولندا فى أزمة المهاجرين مع بيلاروسيا

جدة - نرمين السيد - أكد وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن فى مكالمة هاتفية مع نظيره البولندى زبيجنيو راو مجددا دعم الولايات المتحدة لبولندا فيما اسماه بـ"استغلال بيلاروسيا للمهاجرين المستضعفين".





وأفادت وزارة الخارجية الأمريكية، فى بيان نشرته عبر موقعها الإلكترونى اليوم الاثنين، بأن وزيرى خارجية البلدين استنكرا بشدة استغلال المهاجرين المستضعفين، كما أعرب بلينكن عن تقديره العميق لدعم بولندا الصريح لسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها.

واحتشد خلال الأشهر الأخيرة عدة آلاف من المهاجرين غير الشرعيين، بالدرجة الأولى من العراق، عند حدود بيلاروسيا مع بولندا، وذلك وسط تصعيد التوترات السياسية بين الطرفين.

وبسبب تدهور الوضع فى المناطق الحدودية أدخل الرئيس البولندى أندجى دودا، حالة الطوارئ على الحدود، وتستخدم سلطات البلد الجيش والشرطة للإشراف على الوضع هناك.

وتتهم بولندا الطرف البيلاروسى بنقل هؤلاء المهاجرين إلى الحدود لافتعال أزمة، بينما تقول بيلاروسيا إن الحكومة البولندية تطردهم باستخدام العنف.