كوريا الجنوبية تسجل أكثر من 2000 إصابة جديدة بكورونا

جدة - نرمين السيد - قالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الاثنين إن البلاد سجلت 2006 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية مما رفع العدد الإجمالى للإصابات إلى 397,466 إصابة.





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