اليابان تنظر فى تقصير المدة الزمنية الفاصلة لإعطاء لقاحات كوفيد المعززة

جدة - نرمين السيد - أعلنت مصادر يابانية، اليوم الإثنين، أن وزارة الصحة اليابانية تجرى ترتيبات للسماح بإعطاء الجرعات المعززة للقاح فيروس كورونا للأشخاص الذين تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح قبل 6 أشهر على الأقل.





وبحسب المصادر التى رفضت الكشف عن هويتها وفقا لصحيفة (ذا جابان تايمز) اليابانية، فإن الوزارة تجرى هذا الترتيب فى الوقت الذى تنظر فيه أيضا للإبقاء على مدة زمنية بحوالى 8 شهور أو أكثر كمعيار للجرعات المعززة وفقا للخطة الأولية. وأضافت أن "الصحة اليابانية" أخذت فى الحسبان التقارير الواردة من الخارج والتى تشير إلى أن فعالية اللقاحات بدأت تنخفض بعد ستة أشهر من تلقى الجرعة الثانية، مشيرة إلى أنه يجرى حاليا التخطيط لتقديم الاقتراح الجديد إلى لجنة الخبراء الاستشارية التابعة لها. ومن المقرر أن تطلب الوزارة من الإدارات المحلية إجراء تحضيرات بحيث يكون بمقدورها البدء فى إعطاء جرعات معززة للأشخاص الذين تلقوا جرعاتهم الثانية قبل 8 أشهر على الأقل.

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