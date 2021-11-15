قوات تيجراي تقترب من السيطرة على طريق جيبوتي- أديس أبابا

بدأت قوات تيجراي، اليوم الاثنين، وسط معارك حيوية السيطرة على طريق جيبوتي وأديس أبابا، وذلك بعد اقترابها من السيطرة على مدينة مييل؛ حسبما أفادت وسائل الإعلام المختلفة في نبأ عاجل لها.

وفي سياق أخر، فرضا منطقة "أوروميا" الإثيوبية، التي تحيط بالعاصمة، أديس أبابا، حظر التجوال الليلي، وسط الصراع المستمر بين القوات الحكومية وقوات من منطقة "تيجراي" الشمالية.

ووفقا لوكالة بلومبرج، قال أدوجنا أحمد، رئيس مكتب النائب العام، في منطقة "أوروميا" هاتفيا، اليوم الأحد إنه طلب من السكان، البقاء في المنزل، وأغلقت المنشآت أبوابها، بين الساعة الثامنة مساء والخامسة والنصف صباحا.

وتلك الخطوة هي الأحدث، في حرب مستمرة منذ عام، أسفرت عن مقتل آلاف الأشخاص ونزوح مئات الآلاف الآخرين ودفعت الأمم المتحدة للتحذير من أن أكثر من 400 ألف شخص، معرضون لخطر المجاعة.

وأصبح مسلحو تيجراي، على مسافة حوالي 200 ميل من أديس أبابا.

والاثنين الماضي، أعلن قائد جيش تحرير أورومو، جال مارو، أن جيش تحرير أورومو على بعد 40 كلم من أديس أبابا؛ مؤكدا أن الحرب في إثيوبيا ستنتهي "قريبا جدا" بتحقيق القوات المتحالفة النصر على آبي أحمد.

وشدد على أن قواته لم ولن تتراجع شبرا واحدا من الأراضي التي يسيطرون عليها.

وأشار قائد جيش أورومو إلى أن آبي أحمد يسعى لكسب الوقت؛ محذرا من إثارة حرب أهلية في إثيوبيا.

وأضاف: "نحن نستعد للضغط من هجوم آخر، والحكومة تحاول فقط كسب الوقت، ويحاولون إثارة حرب أهلية في هذا البل ، لذا فهم يطالبون الأمة بالقتال".