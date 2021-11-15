“تفعيل” رابط تقديم وظائف النيابة العامة 1443 للرجال والنساء هنا الشروط المطلوبة وطريقة التسجيل

رابط تقديم وظائف النيابة العامة السعودية من أكثر الروابط اليوم التي يتم البحث عنها للتقديم في وظائف النيابة عن طريق منصة جدارة الرسمية للتوظيف، لشغل عدد 284 وظيفة إدارية متنوعة للرجال والنساء على المرتبة من الخامسة حتى الثامنة، على سلم رواتب الموظفين العام وحددت النيابة العامة بعض الشروط الواجب توافرها في الراغبين في شغل الوظائف، منها حسن السمعة والمؤهل المناسب وبعض الشروط الأخرى التي سنقدمها لكم من خلال موقعكم المتميز على الدوام ثقفني، وأيضاً سنوضح لقرائنا الأعزاء ألية التسجيل على الوظائف عبر جدارة للتوظيف.

الدخول على رابط جدارة للتوظيف.

تسجيل اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بدخول جدارة.

ثم الدخول على وظائف النيابة العامة 1443 والضغط على الوظائف المتاحة.

الضغط على الوظيفة التي تتناسب مع خبراتك ومؤهلك الدراسي.

كتابة البيانات الشخصية المطلوبة بدقة ومراجعتها ثم الضغط على الموافقة على الشروط والأحكام.

أخيراً أضغط إرسال الطلب وأحفظ رقم الطلب للمراجعة عند القبول المبدئي على الوظائف.

شرط أساسي أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية والمنشأ ويستثنى من نشأ مع والده خارج البلاد وقت خدمة الوطن. أن يتمتع المتقدم بسيرة ذاتية حسنة ولا يكون قد حكم عليه في أي قضايا مخلة بالشرف والأمانة. يكون حاصل على المؤهل العلمي المناسب وأن تكون الشهادة معتمدة من وزارة التعليم. اجتياز كافة الاختبارات المقررة والمقابلات الشخصية التي تتطلبها الوظائف.

الوظائف المتاحة تتطلب اجتياز اختبار القدرة المعرفية بالخدمة المدنية.

القبول النهائي في الوظائف يتطلب اجتياز كافة الاختبارات والمقابلات المقررة من قبل لجنة القبول.

أي متقدم حاصل على مؤهل من الخارج يجب معادلة الشهادة من وزارة التعليم السعودية لكي يتم قبول طلبه.

الترشيح للوظائف يشترط مطابقة البيانات المسجلة م بيانات الجهات ذات الشأن.

“جدارة” رابط تقديم وظائف النيابة العامة 1443الشروط العامة للتقديمتنبيهات وتعليمات للراغبين في التسجيل للوظائفموعد التقديم على وظائف النيابة العامة

كما جاء على الحساب الرسمي للنيابة العامة السعودية على تويتر، فأن التسجيل سيكون متاح بداية من اليوم الأحد 2021/11/14 الموافق 1443/04/09، حتى يوم الخميس القادم الموافق 2021/11/18.

الدبلومات المتوسط بعد الشهادة الثانوية وما يعادلها.

البكالوريوس والدبلومات العليا.

خريجو الماجستير وتكون الأولوية للتخصصات غير التربوية.

ما هي الفئات المستهدفة للتوظيفالنيابة العامة السعودية

النيابة العامة هي جهاز قضائي مستقل يتمتع بكامل الاستقلالية، أعضاء النيابة العامة هم أشخاص لهم حصانة قضائية، المهمة الموكلة إلي رجال النيابة العامة هي التحقيق في الجرائم التي تقع داخل الأراضي السعودية، يقع المقر الرئيسي للنيابة العامة السعودية في العاصمة الرياض.