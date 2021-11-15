عروض تويوتا كورولا 2022 تقسيط بـ366 ريال في السعودية

تجسد تويوتا كورولا 2022 بشكل مثالي أساسيات صناعة السيارات فهي ترتكز على السمعة الطيبة التي حققتها كورولا 2007 وعلى مدى السنوات الماضية حيث يتسابق عشاق السيارات اليابانية على اقتناء كورولا بما فيها من مزايا تقنية ومساحات واسعة للتخزين وعوامل أمان متعددة فضلا عن السعر الذي يعد إلى حد كبير رخيص مقارنة بأسعار السيارات اليابانية بوجه عام مع الكفاءة في استهلاك الوقود ما يجعلها تحقق المعادلة الصعبة.

مواصفات تويوتا كورولا 2022

هناك عدة طرز من كورولا 2022 وسوف نركز اليوم على مواصفات Corolla XLI موديل 2022 حيث تأتي مع محرك ثلاثي الاسطوانات مزود بـ12 صمامًا وبسعة 1.5 لتر، بقوة حصانية قصوى تصل إلى 119 حصانًا عند 6500 لفة في الدقيقة فيما يصل عزم الدوران إلى 148 نيوتن عند 1500 دورة في الدقيقة.

كما تأتي السيارة مع ناقل حركة تتابعي متغير CVT مع خاصية التحكم اليدوي بـ 10 سرعات، مع وسادة هوائية للسائق، وللراكب الأمامي، مثبت سرعة وحساسات خلفية للمساعدة على الوقوف مع مرايا جانبية كهربائية، مزودة بإشارات انعطاف، قابلة للطي يدويا.

سعر Corolla 2022 في السعودية

يبدأ سعر Corolla 2022 في السعودية عند 75 ألف ريال شامل الضريبة المضافة بقيمة 15 % وذلك بحسب أسعار وكيل تويوتا في السعودية شركة عبداللطيف جميل خلال شهر نوفمبر 2021 مع العلم أن الأسعار قد تتفاوت بحسب معارض السيارات أو بحسب المنطقة أو بحسب الفترة الزمنية للشراء وغيرها من العوامل.

تقسيط كورولا 2022

بحسب عروض تقسيط السيارات المتاحة فإن أفضل طريقة يمكن الحصول بها على تويوتا كورولا هي التقسيط بدون مقدم مع تأجيل سداد 40 % من قيمة السيارة عند نهاية التمويل ويمكن بطبيعة الحال أن تكون هذا النسبة أقل من 40 % للكن لا يمكن أن تتجاوز هذا الحد.

في هذه الحالة سوف يتم تأجيل سداد 53 ألف ريال تمثل 40 % من السعر لنهاية التمويل ويتم تقسيم المبلغ المتبقي وقدره 22 ألف ريال على 5 سنوات أي ما يعادل 60 شهرًا ليصبح القسط الشهري في حدود 366 ريال شهريًا مع التأكيد على وجوب سداد قيمة الزيادة السنوية نقدًا.

وبشكل عام تعتمد الفكرة في التقسيط على قيمة ما يمكن أن تدفعه شهريًا فمثلا يمكن دفع ألف ريال على 60 شهر ويسدد 15 ألف كدفعة مقدمة.