الصحة التونسية: تطعيم 24 ألفا و74 شخصا ضد كورونا خلال 24 ساعة

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الوزارة فى بيان أن 4 ملايين و773 ألفا و511 شخصا قد استكملوا التلقيح، فيما بلغ العدد الإجمالى للجرعات التى تم توزيعها 9 ملايين و858 ألفا و69 جرعة بينها 15 ألفا و685 جرعة للسفر.

ولفتت الوزارة إلى أن عدد الأشخاص المسجلين فى منظومة "إيفاكس" المخصصة للحصول على اللقاح بلغ 6 ملايين و883 ألفا و415 شخصا حتى الآن.