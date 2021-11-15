مصرع 5 أشخاص فى هجوم مسلح بالمكسيك

جدة - نرمين السيد - ونقلت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية اليوم الإثنين، عن ممثلى الادعاء فى ولاية جواناخواتو قولهم إن الهجوم وقع فى بلدة "أباسيو إلجراندى" حيث تخوض عصابات المخدرات معارك لفرض النفوذ. وأضحت الشبكة أن الضحايا هم 3 سيدات ورجل وصبى يبلغ من العمر 14 عاما، فيما تم نقل الرضيع المصاب إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم. يشار إلى أن حرب المخدرات الوحشية فى المكسيك تحصد آلاف الأرواح كل عام حيث تقاتل جماعات التهريب القوية للسيطرة على الأرض والنفوذ.

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