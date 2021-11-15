مفوضية العراق: بدء العد والفرز اليدوى لـ108 محطات فى بغداد

وحسبما نقلت وكالة الأنباء العراقية "واع"، قال عضو الفريق الإعلامى للمفوضية، عماد جميل، إن "عدد المحطات المشمولة بإعادة العد والفرز اليدوى 108 محطات"، لافتًا إلى أن "هذه المحطات تعود إلى مكتب انتخابات بغداد/ الرصافة".
وأوضح جميل أن "عمليات إعادة العد والفرز اليدوى تجرى بمراقبة أممية، من خلال وجود 8 مراقبين مقسمين على شكل مجموعتين"، موضحًا أن "العد والفرز اليدوى يجرى هذه المرة فى قاعة واحدة، لضمان وجود جميع المراقبين فى مكان واحد".
وبحسب الوكالة، تتواجد 7 منظمات من المجتمع المدنى المتخصصة فى مراقبة الانتخابات فى قاعة العد والفرز اليدوى، كما يتابع العملية أكثر من 21 بين مراقب ووكيل كيان سياسى وممثل مرشح.
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