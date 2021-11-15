قرض معاشات البنك الاهلي المصري يصل إلى مليون جنيه وبدون ضامن تعرف على التفاصيل

قرض معاشات البنك الاهلي المصري من القروض المميزة التي يستطيع الإنسان أن يؤمن حياته بها من خلال إقامة المشروعات المختلفة أو العمل على زواج الأبناء أو شراء منزل، حيث يستهدف البنك الأهلي المصري الفئة الأكبر من المجتمع المصري وهي فئة أصحاب المعاشات فمن المعروف أن تلك الفئة هي من أكبر فئات المجتمع لذلك يقدم البنك خدمات مصرفية.

ذلك من أجل الحصول على تمويل قيمته مليون جنيه مصري كحد أقصى للتمويل الشخصي لأصحاب المعاشات كما أننا سوف نوضح لحضراتكم أهم شروط البنك والأوراق اللازمة من أجل الحصول على القرض، وليس فقط البنك الأهلي المصري هو الذي يقدم خدمات مصرفية لأصحاب المعاشات فهناك العديد من البنوك تتيح قروض أصحاب المعاشات والعديد من الخدمات المصرفية الأخرى.

قرض معاشات البنك الاهلي المصري

يتميز القرض بأن قيمته مرتفعه وهناك العديد من المميزات الأخرى التي تتيح الفرصة أمام الكثير من الأشخاص من أجل تيسير حياتهم المالية والعمل على بناء مشاريعهم الخاصة ومن مميزات القرض الآتي:

فترة سداد القرض تصل إلى 10 سنوات.

يستطيع العميل أن يحصل على القرض المقدم من البنك قرض أصحاب المعاشات بدون أن يكون لديه ضامن.

يتم فتح الحساب الجاري للعميل مجانًا وبدون أي رسوم.

لا يوجد مصاريف استعلام ائتمانية.

تأمين كامل ومجاني على الحياة في حالة وفاة المقترض أو عجزه.

سعر العائد على القرض 13.5% ويتم تناقص العائد تدريجي بشكل سنوي.

شروط قرض المعاشات من البنك الأهلي المصري

وضع البنك عدد من الشروط من أجل الحصول على القرض ويجب على المتقدم أن يكون مستوفي لتلك الشروط.

يجب أن يكون عمر المقترض في نهاية تسديد التمويل لا يزيد عن 65 عامًا.

تقديم تعهد من العميل على انه يتم تحويل المعاش على البنك بصفة مباشرة طوال فترة الاقتراض.

يجب أن يكون الحد الأدنى للمعاش الذي يتم تحويله هو 1000 جنيه.

صورة البطاقة الشخصية ويجب أن تكون مفعلة.

إيصال مرافق حديث مثل الكهرباء أو الماء أو الغاز.

تقديم طلب الحصول على التمويل أو القرض.

تقديم بيان المعاش المحول من الجهة المعتمدة لتحويل المعاش على البنك.

الأوراق والمستندات المطلوبة