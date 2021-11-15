ممثلة هندية تكسر تقليد عيد الميلاد.. وتعدهم بشعرها

كسرت الفنانة الهندية، بايال جوش، القاعدة فلم تنتظر تلقي الهدايا في عيد ميلادها الـ32، بل قدمت هي الهدية للأطفال.
وتعهدت جوش، المعروفة بانخراطها في الأنشطة الخيرية، بتقديم شعرها إلى الأطفال المصابين بمرض السرطان في مستشفيات بمدينة مومباي.
وقالت جوش التي يتابع حسبها في إنستغرام أكثر من مليون و300 ألف شخص إنها فقدت والدتها عندما كان عمرها 6 سنوات، بعد معاناة مع مرض السرطان.
ومنذ ذلك الحين تواظب جوش على زيارة المنظمات والمستشفيات التي تعمل لمرضى السرطان، معتبرة أن من الواجب منح هؤلاء المصابين بعض السعادة، بحسب ما نقلت وسائل إعلام هندية.
وعن موعد التبرع بشعرها، قالت جوش إنه سيكون بمجرد الانتهاء من فيلمها المقبل "ريد"، وستقص شعرها بالطريقة التي تطلبها منها إدارة المستشفيات.
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