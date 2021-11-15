ميقاتى يبحث العلاقات الثنائية مع بريطانيا والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال لقائهما صباح اليوم فى السراى الكبير مقر الحكومة اللبنانية. كما التقى ميقاتى بمدير مكتب بيروت فى "البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية" خليل دنجزلى، بهدف بحث التعاون بين لبنان والبنك. وقال دنجزلى إن الاجتماع كان مثمرا، مؤكدا أنه عرض خلال اللقاء النشاطات التى يقوم بها البنك والتزامه بمساعدة لبنان فى هذه الظروف الصعبة.

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