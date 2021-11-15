بولندا: مسؤولو بيلاروسيا يجهزون المهاجرين لخرق الحدود

جدة - نرمين السيد - وجهت بولندا اتهامات لقوات الأمن البيلاروسية، أمس الأحد، مؤكدة أنهم يجهزون المهاجرين العالقين على الحدود هناك لاقتحام السياج الحدودى، وذلك فى ظل تقارير عن إزالة العديد من الخيام من معسكر بيلاروسيا فى المنطقة المقابلة مباشرة لمعبر كوزنيكا الحدودى فى بولندا.





وفى تغريدة له، مساء أمس الأحد، قال حرس الحدود البولندى، إن "الأجانب يحصلون على التعليمات والمعدات والغاز المسيل للدموع من المسؤولين فى بيلاروس".

وذكرت وزارة الدفاع البولندية أن المهاجرين جمعوا فروع أشجار من الغابة، وأن العديد من ممثلى وسائل الإعلام البيلاروسية كانوا فى موقع الأحداث.

ولجأت الشرطة البولندية إلى مكبرات الصوت لتحذير الحشود باللغة الإنجليزية من استخدام العنف إذا لم يتبعوا التعليمات، فيما تم منع الصحفيين وعمال الإغاثة من الوصول إلى المنطقة منذ أعلنت بولندا حالة الطوارئ على طول حدودها، وهناك قيود مماثلة على الجانب البيلاروسى.

وانقطعت السبل بآلاف المهاجرين فى مخيمات مؤقتة فى الغابات على الحدود البولندية منذ عدة أيام، فى حين وصلت درجات الحرارة إلى درجة التجمد.

بينما أجرت لاتفيا، أمس الأحد، مناورة عسكرية لم يعلن عنها مسبقا على حدودها الجنوبية الشرقية مع بيلاروسيا. وقال وزير الدفاع أرتيس بابريكس، أمس، على التلفزيون إن حوالى 3 آلاف جندى من القوات المسلحة النظامية والمتطوعة فى البلاد سيشاركون.