بايدن يكلف عمدة نيو أورليانز بالإشراف على برنامج البنية التحتية

جدة - نرمين السيد - كلف الرئيس الأمريكى جو بايدن، أمس الأحد، عمدة نيو أورليانز السابق، ميتش لاندريو، بالإشراف على تنفيذ برنامجه الضخم للبنية التحتية، والذى يضم استثمارات قدرها 1.2 تريليون دولار.





ووفقًا لبيان البيت الأبيض، فإن لاندريو، 61 عامًا، سيشرف على أهم الاستثمارات فى البنى التحتية الأمريكية منذ أجيال، حيث تهدف الخطة التى أقرها الكونجرس فى الآونة الأخيرة بعد أشهر عدة من المماطلة، إلى إيجاد ملايين الوظائف وتحسين شبكة الطرق السيئة، بما فى ذلك الجسور، وكذلك الممرات المائيّة والطرق والموانئ.

ومن المقرر أن يوقع بايدن، اليوم الإثنين، هذا القانون التى تبلغ كلفته 1.2 تريليون دولار، والذى يرمى إلى تطوير الإنترنت فائق السرعة.

ووفقًا لـ"فرانس برس"، يحتاج بايدن إلى إنجاز مشروع البنية التحتية بشدة، خصوصا فى ظل تراجع شعبيته بعد هزيمة مدوية لقيها حزبه الديمقراطى فى انتخابات حاكم ولاية فرجينيا، وقبل عام من انتخابات منتصف الولاية التى قد يخسر الديموقراطيون فيها الغالبية البرلمانية الضئيلة.