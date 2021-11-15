ووفقًا لبيان البيت الأبيض، فإن لاندريو، 61 عامًا، سيشرف على أهم الاستثمارات فى البنى التحتية الأمريكية منذ أجيال، حيث تهدف الخطة التى أقرها الكونجرس فى الآونة الأخيرة بعد أشهر عدة من المماطلة، إلى إيجاد ملايين الوظائف وتحسين شبكة الطرق السيئة، بما فى ذلك الجسور، وكذلك الممرات المائيّة والطرق والموانئ.
ومن المقرر أن يوقع بايدن، اليوم الإثنين، هذا القانون التى تبلغ كلفته 1.2 تريليون دولار، والذى يرمى إلى تطوير الإنترنت فائق السرعة.
ووفقًا لـ"فرانس برس"، يحتاج بايدن إلى إنجاز مشروع البنية التحتية بشدة، خصوصا فى ظل تراجع شعبيته بعد هزيمة مدوية لقيها حزبه الديمقراطى فى انتخابات حاكم ولاية فرجينيا، وقبل عام من انتخابات منتصف الولاية التى قد يخسر الديموقراطيون فيها الغالبية البرلمانية الضئيلة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بايدن يكلف عمدة نيو أورليانز بالإشراف على برنامج البنية التحتية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.