فرنسا تطالب بريطانيا بالتوقف عن ”إلقاء المواعظ” عن المهاجرين

طالبت فرنسا، اليوم الاثنين، بريطانيا بالتوقف عن "إلقاء المواعظ" عن المهاجرين، حسبما أفادت وسائل الإعلام المختلفة، في نبأ عاجل لها.

ووفقا لوكالة "رويترز"، قال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين، في وقت سابق من اليوم الاثنين، إنه سيبلغ نظيره البريطاني أن فرنسا بحاجة إلى قرارات من لندن بشأن وضع المهاجرين.

وكان وزير الداخلية الفرنسي قد حث بريطانيا، في وقت سابق، على الوفاء بوعدها بتقديم عشرات الملايين من الجنيهات الإسترليني لمساعدة فرنسا في منع المهاجرين من محاولة عبور القنال الإنجليزي.

وأشار وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانين، خلال زيارته لميناء دنكيرك شمالي فرنسا، إلى أن "ضغوط الهجرة بدأت تعود بعد كوفيد"، قائلا إن فرنسا كثفت بشكل كبير جهودها مؤخرا لوقفها.

وقالت وزيرة الخارجية البريطانية إن روسيا مسؤولة عن الوضع على الحدود البيلاروسية - البولندية، داعية إلى "الضغط" على السلطات البيلاروسية لإنهاء الأزمة.

وبدورها، حملت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بريطانيا مسؤولية تدفق المهاجرين وظهور تنظيم داعش، وذلك من خلال مشاركتها في غزو العراق وتدميره وقتل مواطنيه.

وجاءت تصريحات زاخاروفا ردا على اتهامات وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس، لروسيا وتحميلها المسؤولية عن أزمة المهاجرين على حدود بيلاروس.

وتشهد الحدود بين بولندا وبيلاروس توترا خلال الأيام الماضية، بعد تجمع آلاف المهاجرين هناك، الذين حاولوا الدخول إلى بولندا والاتحاد الأوروبي.