طريقة عمل طاجن المكرونة باللحمة المفرومة في الفرن بطريقة سهلة وسريعة ومكونات بسيطة

كثير من الناس الكبار والصغار يحبون جميع أنواع المكرونات وخاصة المكرونة الفرن، التي يلجأون لشرائها من المحلات نظراً لطعمها اللذيذ والمميز، ويوجد أنواع كثيرة أخري للمكرونة، منها المكرونة الإسباجيتي باللحمة المفرومة، والمكرونة العادية، فتتجة معظم السيدات إلى مواقع التواصل الإجتماعي والإنترنت للبحث عن طريقة جديدة ووصفة سهلة لعمل المكرونة بطريقة جديدة وسهلة، واليوم سنقدم لكم في هذا المقال طريقة جديدة لعمل المكرونة وهي طريقة المكرونة الفرن باللحمة المفرومة في المنزل لكي نضمن جودة الطبق ونظافتة. طريقة عمل طاجن المكرونة باللحمة المفرومة طريقة عمل طاجن المكرونة باللحمة المفرومة المكونات: ربع كيلو من اللحمة المفرومة ناعمة. عدد 2 حبة من البصل المفروم. رشة صغيرة من الفلفل الأسود. رشة صغيرة من السبع بهارات. عدد ثلاث ملاعق كبيرة من الزيت النباتي. عدد ثلاث ملاعق كبيرة من الخل الأبيض. ملعقة صغيرة من الثوم المفروم. نصف لتر من عصير الطماطم المفرومة. رشة صغيرة من الملح. رشة صغيرة من البابريكا. كيس واحد من المكرونة. طريقة التحضير أولاً نقوم بإحضار إناء كبير ثم نضع فيه ربع كيلو من اللحمة المفرومة، ثم نضع حبة واحدة من البصل المفروم، علي نار هادئة ثم بعد ذلك نضيف رشة صغيرة من الفلفل الأسود، والبهارات، ورشة صغيرة من الملح الأبيض، وربع كوب من الماء، ثم نترك اللحمة لكي تنضج علي النار.

وفي نفس الطاسة نقوم بوضع عدد 2 ملعقة كبيرة من الزيت وعليهم ملعقة كبيرة من الثوم المفروم، ونقلب جيداً حتي يحمر لونة ثم نضع ثلاث ملاعق كبيرة من الخل، ثم نضع نصف لتر من عصير الطماطم المفرومة.

ثم بعد ذلك نقوم بوضع رشة صغيرة من الملح ورشة صغيرة من الفلفل الأسود، ورشة صغيرة من البهارات، ونترك الصلصة حتي تغلي.

ثم بعد ذلك نحضر الطاجن ونضع في الطبقة الأسفل لحمة مفرومة، وعليها طبقة من المكرونة الغير ناضجة.

ثم بعد ذلك نضيف الصلصة ولابد أن تكون الصلصة مغطية المكرونة.

وبعد أن تجف الصلصة من الممكن أن تزيدها ماء مغلي، ثم بعد ذلك نغطي الطاجن بورق فويل، ونتركه علي درجة حرارة عالية لمدة نصف ساعة. طريقة التحضير الوسوم

كثير من الناس الكبار والصغار يحبون جميع أنواع المكرونات وخاصة المكرونة الفرن، التي يلجأون لشرائها من المحلات نظراً لطعمها اللذيذ والمميز، ويوجد أنواع كثيرة أخري للمكرونة، منها المكرونة الإسباجيتي باللحمة المفرومة، والمكرونة العادية، فتتجة معظم السيدات إلى مواقع التواصل الإجتماعي والإنترنت للبحث عن طريقة جديدة ووصفة سهلة لعمل المكرونة بطريقة جديدة وسهلة، واليوم سنقدم لكم في هذا المقال طريقة جديدة لعمل المكرونة وهي طريقة المكرونة الفرن باللحمة المفرومة في المنزل لكي نضمن جودة الطبق ونظافتة. طريقة عمل طاجن المكرونة باللحمة المفرومة طريقة عمل طاجن المكرونة باللحمة المفرومة المكونات: ربع كيلو من اللحمة المفرومة ناعمة. عدد 2 حبة من البصل المفروم. رشة صغيرة من الفلفل الأسود. رشة صغيرة من السبع بهارات. عدد ثلاث ملاعق كبيرة من الزيت النباتي. عدد ثلاث ملاعق كبيرة من الخل الأبيض. ملعقة صغيرة من الثوم المفروم. نصف لتر من عصير الطماطم المفرومة. رشة صغيرة من الملح. رشة صغيرة من البابريكا. كيس واحد من المكرونة. طريقة التحضير أولاً نقوم بإحضار إناء كبير ثم نضع فيه ربع كيلو من اللحمة المفرومة، ثم نضع حبة واحدة من البصل المفروم، علي نار هادئة ثم بعد ذلك نضيف رشة صغيرة من الفلفل الأسود، والبهارات، ورشة صغيرة من الملح الأبيض، وربع كوب من الماء، ثم نترك اللحمة لكي تنضج علي النار.

وفي نفس الطاسة نقوم بوضع عدد 2 ملعقة كبيرة من الزيت وعليهم ملعقة كبيرة من الثوم المفروم، ونقلب جيداً حتي يحمر لونة ثم نضع ثلاث ملاعق كبيرة من الخل، ثم نضع نصف لتر من عصير الطماطم المفرومة.

ثم بعد ذلك نقوم بوضع رشة صغيرة من الملح ورشة صغيرة من الفلفل الأسود، ورشة صغيرة من البهارات، ونترك الصلصة حتي تغلي.

ثم بعد ذلك نحضر الطاجن ونضع في الطبقة الأسفل لحمة مفرومة، وعليها طبقة من المكرونة الغير ناضجة.

ثم بعد ذلك نضيف الصلصة ولابد أن تكون الصلصة مغطية المكرونة.

وبعد أن تجف الصلصة من الممكن أن تزيدها ماء مغلي، ثم بعد ذلك نغطي الطاجن بورق فويل، ونتركه علي درجة حرارة عالية لمدة نصف ساعة. طريقة التحضير

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