لماذا تعد مشاركة الأهلي في مونديال الأندية 2021 مختلفة؟

بعد أشهر قليلة، سيشارك فريق الأهلي المصري للمرة السابعة في بطولة كأس العالم للأندية، لكن هذه المرة تبدو المشاركة مختلفة قليلا بالنسبة لبطل أفريقيا كونها تقام في دولة الإمارات خلال فبراير المقبل.

وشارك الأهلي ست مرات في مونديال الأندية في أعوام 2005، 2006، 2008، 2012، 2013، 2020، وخاض 15 مباراة خلال تلك المشاركات، وأبرز الإنجازات هو الفوز ببرونزية المونديال عامي 2006 و2020، إلى جانب تحقيق المركز الرابع عام 2012.

مشاركة استثنائية

يقول سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة في الأهلي في حديثه لموقع "دوت الخليج: "بالتأكيد إقامة بطولة كأس العالم للأندية في الإمارات ستمنح الأهلي مشاركة استثنائية هذا العام، أنا على المستوى الشخصي سعيد جدا بذلك، الإمارات بلدنا الثاني، نحن لا نشعر أبداً بالغربة هناك".

وأضاف عبد الحفيظ: "قرعة البطولة ستقام أواخر الشهر الجاري، سنتعرف على مشوار الفريق.. واثق من الحضور الجماهيري الكبير لمؤازرة الأهلي. البطولة الماضية أقيمت في قطر وحضرتها الجماهير رغم أن الأعداد كانت محدودة بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا، أعتقد أن الأمور تسير بشكل أفضل في الإمارات وأتوقع أن تزيد الأعداد هذه البطولة في ظل سيطرة الدولة على انتشار الفيروس بشكل واضح".

مع كل مشاركة للأهلي في كأس العالم للأندية يزداد طموح الفريق وهو ما أكده محمود الخطيب، رئيس النادي قبل ذلك مراراً وتكراراً: "طموحنا في هذه البطولة أن نذهب لأبعد مدى، نعرف أن المهمة صعبة، نواجه أبطال العالم، ولكن ثقتنا كبيرة في لاعبينا، نتمنى أن نكون عند حسن الظن وتقديم مستوى متميز يليق بمصر والنادي الأهلي.

تفاصيل معسكر دبي

ويستعد الأهلي خلال هذه الفترة لخوض ثلاث مباريات في الدوري المصري أمام المقاولون العرب، غزل المحله، سموحة، قبل الدخول في معسكر مغلق، وذلك في فترة إقامة بطولة كأس العرب في قطر والتي يشارك فيها المنتخب المصري في الفترة من 30 نوفمبر الجاري وحتى 18 ديسمبر المقبل.

وأشار عبد الحفيظ في حديثه لـ"دوت الخليج": "تواجدت في الإمارات على مدار الأسبوع الماضي رفقة أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي، كانت فترة مثمرة، تناولنا كافة جوانب الاستعداد لإقامة المعسكر، كل الإمكانيات متاحة، شاهدنا أكثر من ملعب لخوض التدريبات والمباريات الودية، وأيضاً أكثر من فندق للإقامة وسيتم اتخاذ القرار النهائي بعد التشاور مع الجهاز الفني".

وأوضح: "المعسكر ينطلق في الأسبوع الأول من ديسمبر، ستكون هناك مباراتين وديتين أو ثلاثة على أقصى تقدير، قد نقيم دورة مجمعة لخلق نوع من المنافسة وتحقيق استفادة فنية كبيرة من المباريات الودية".