بريطانيا توقف 3 أشخاص فى حادث انفجار سيارة أوقعت قتيلاً

جدة - نرمين السيد - أعلنت شرطة مكافحة الإرهاب فى بريطانيا، أمس الأحد، توقيف 3 أشخاص فى إطار التحقيق حول انفجار سيارة أمام مستشفى ليفربول النسائى فى شمال إنجلترا، والذى أدى إلى مقتل شخص وإصابة آخر بجروح.





وحسبما نقلت "فرانس برس"، قالت الشرطة على تويتر، إنه "تم توقيف 3 رجال تبلغ أعمارهم 29 و26 و21 عامًا، فى حى كينزجتون فى ليفربول بموجب قانون مكافحة الإرهاب"، لافتًا إلى أنه لم يجر بعد تحديد هوية الشخص الذى قتل جراء الانفجار أمس الأحد، بينما المصاب فى المستشفى وحالته مستقرة.

وفى بيانها، أشارت الشرطة البريطانية إلى التعاون الوثيق بين المنطقة وشرطة ليفربول، إلا أنه لم يتم الإعلان بعد عما إذا كان الانفجار عملاً إرهابيًا أم لا.

وقالت شرطة مرزيسايد فى ليفربول: "ما نعرفه حتى الآن هو أن السيارة المعنية هى سيارة أجرة وصلت إلى المستشفى قبل وقت قصير من وقوع الانفجار"، لافتة إلى أن كل الاحتمالات واردة فيما يخص أسباب الانفجار، وداعية المواطنين إلى الاحتفاظ بهدوئهم مع توخى الحذر.

وأفاد قائد جهاز إطفاء مرزيسايد، فيل جاريجان، إلى أن الحريق كان مشتعلاً حين وصلت عربات الإطفاء، موضحًا أن شخصًا تمكن من مغادرة المركبة قبل اشتعال الحريق، فيما توفى الآخر.

وأشار مستشفى ليفربول النسائى إلى أنه حول المرضى إلى منشآت أخرى حيث أمكن، فى أعقاب الانفجار الدامى.