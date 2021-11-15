الملك يستذكر المسيرة التي رسمها الملك المغفور له الحسين

دوت الخليج :- استذكر الملك عبدالله الثاني المسيرة التي رسم معالمها الملك الباني جلالة المغفور له الملك الحسين طيب الله ثراه. وقال جلالته في تغريدة له على تويتر : في ذكرى ميلاد والدي الحسين، رحمه الله، نستذكر المسيرة التي رسم معالمها الملك الباني، ونحن ماضون بعزم وثقة في المئوية الثانية، ومستمرون على خطاه ومبادئه وقيمه، في خدمة وطننا الغالي ..

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